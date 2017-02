Rodrigo Faraco: Tubarão e Avaí fizeram o melhor jogo do Catarinense até aqui

Bem jogado 06/02/2017 | 08h08 Atualizada em

Das que vi – e vi muitos –, Tubarão e Avaí fizeram a melhor, mais disputada e mais movimentada partida do Catarinense 2017. Dois times muito bem treinados e organizados em campo, com propostas bem definidas pelos técnicos Claudinei Oliveira e Marcelo Mabília. O Tubarão fez um início de jogo muito intenso, com boas jogadas e muita movimentação, envolvendo a defesa do Leão em alguns momentos.



Mas houve o pecado da finalização, que parece ser o ponto fraco do Peixe. Já o Avaí mais uma vez muito forte e consistente. Bem postado, mais defensivo e levando perigo nos contra-ataques. Faltou um pouco de trabalho de bola, pela ausência de Marquinhos. Mas não faltou qualidade coletiva e individual. O Avaí soube lidar com a pressão e o bom futebol do Tubarão e resolveu o jogo jogando um futebol muito aplicado, de padrão.



Júnior Dutra



Ele vestiu a camisa 10 de Marquinhos e mostrou que vestiu muito bem. Foi o cara do jogo em Tubarão. Boa presença, boa leitura de jogo, posicionamento e comando da equipe. Dutra teve imposição diante do adversário e perante os companheiros. Foi premiado com o gol no segundo, que praticamente definiu a vitória do Avaí. A atuação dele já coloca uma dúvida para Claudinei: quem vai sair do time para que ele fique, com o retorno de Marquinhos? Avalio que Romulo, pelas atuações abaixo até aqui, passa a ser o candidato a perder a vaga. A certeza é que Dutra vai ser titular.



Zebra da competição



Os pontos perdidos pela Chapecoense em casa diante do Almirante Barroso podem custar caro para a equipe do Oeste na sequência de jogos da competição. Deixar escapar a vitória, em casa, com um homem a mais na partida, foi um vacilo muito grande. A Chape era a maior favorita da rodada. Era a barbada desta rodada. Acabou como a decepção do final de semana.



