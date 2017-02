Rodrigo Faraco: mais pressão em cima do técnico Marquinhos Santos

Obrigação 04/02/2017 | 08h52 Atualizada em

A declaração do técnico Marquinhos Santos na coletiva desta sexta-feira seria tudo que qualquer torcedor gostaria de ouvir. O técnico garantiu que ¿Figueirense irá disputar o título estadual¿. É ótimo que o profissional pense assim e faça projeções positivas e fortes pra equipe que ele comanda. Mas há um problema nisto: em campo, até agora, não nada que indique isto.



O Figueira é o grande que mais ficou devendo em duas rodadas iniciais da competição. Marquinhos, na verdade, coloca ainda mais pressão sobre o trabalho dele. É uma declaração que pode gerar ainda mais cobranças – já neste sábado. O certo no momento é acertar o time e mostrar um futebol mais bem jogado.



Por enquanto, a declaração só serve para tentar passar uma confiança e trazer a torcida por lado dele. Mas avalio que a frase vá gerar ainda mais desconfiança.Com mais acerto ou menos acerto, o Figueirense não pode mais perder pontos. É preciso vencer a primeira no Estadual. Só isso vai sustentar a possibilidade de ainda estar na disputa pela vaga na final no turno.



