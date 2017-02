Rodrigo Faraco: Figueirense precisa explicar a situação de Bruno Alves

Definição 03/02/2017 | 08h52 Atualizada em

O caso do zagueiro Bruno Alves merece uma explicação dos homens do Departamento de Futebol do Figueirense. Difícil aceitar que o melhor zagueiro do clube seja sempre o escolhido para deixar a formação. As explicações do técnico Marquinhos Santos praticamente colocam ele fora do clube.



O treinador disse, após o jogo de quarta, que Bruno está com a cabeça em alguma proposta que pintou. Mas é bom lembrar que a repercussão da saída do atleta da equipe titular foi muito negativa e Marquinhos precisava de um argumento forte para se justificar. É algo que ainda necessita ser explicado de forma muito clara pelo clube.



Longo caminho



Do meio pra frente o Figueirense tem muito a fazer para acertar e corrigir. O time quase não criou na partida do meio de semana, em Joinville. No ataque, Bill e Zé Love claramente ainda não têm condições ideais e pouco conseguem contribuir. No meio, o ponto positivo foi a presença de Ferrugem, que participa muito e com boa qualidade. Só que Juliano e Éverton ainda não acharam posicionamento.



Fisicamente, o atacante Elias tem que ganhar lugar no time – ele entrou em Joinville e deu mais força e agressividade ao setor. Os pontos positivos estão na defesa. O lateral direito Dudu está se firmando e merece a confiança para o estadual. O zagueiro Henrique tem mostrado boa qualidade de entendimento de jogo, posicionamento e recuperação. Mas nestes casos as referências são individuais. O Figueirense precisa crescer coletivamente.



