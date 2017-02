Rodrigo Faraco: Figueirense ainda mostra pouco futebol

Não evoluiu 02/02/2017 | 01h10 Atualizada em

Ainda mostra pouco futebolO Figueirense apresentou pouco em Joinville, mesmo com a estreia do atacante Zé Love. O time teve duas chegadas no primeiro tempo e nada na segunda etapa. O Joinville foi melhor em termos de organização e posse de bola, mas também não teve muitas chances – teve uma com Ciro no primeiro tempo. Aliás, na primeira etapa o jogo foi mais aberto e mais movimentado.



No segundo não houve muitos espaços, num jogo mais tático. Zé Love estava nitidamente fora de forma e sem condições físicas. Pouco acrescentou. Na realidade, fez a estreia por conta da necessidade da equipe. Não estava pronto. O empate foi ruim para os dois times, mas pior para o Figueira, que perdeu na primeira rodada em casa e já vê a Chapecoense se distanciar. Em termos de futebol, organização e desenvoltura do time, falta muito ainda.



