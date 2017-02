Roberto Firmino depõe à Justiça por dirigir sob efeito de álcool

Explicações 01/02/2017 | 10h40 Atualizada em

Um dia após mais um jogo do Liverpool sem vitória em 2017, Roberto Firmino teve que comparecer a um Tribunal da cidade inglesa para prestar esclarecimentos sobre o caso em que ele dirigiu embriagado na véspera do Natal passado.

Na ocasião, o atacante dos Reds, que chamou atenção do mundo quando jogava pelo Figueirense, foi detido pela polícia local, em Merseyside, região metropolitana de Liverpool. Inicialmente, era para o brasileiro se apresentar na última terça, dia do jogo diante do Chelsea.

Após conseguir um adiamento do compromisso com a Justiça, Firmino entrou em campo contra os Blues, mas não teve boa atuação. O jogador pouco fez no empate em 1 a 1, em partida válida pelo Campeonato Inglês.