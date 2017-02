Ringo Starr e Paul McCartney se reúnem em estúdio após sete anos

Londres 21/02/2017 | 16h26

Os dois Beatles ainda vivos se reuniram em um estúdio pela primeira vez em sete anos com ocasião do novo disco de Ringo Starr, que conta com a participação de Paul McCartney.

O baterista Starr publicou na segunda-feira uma foto de ambos no Twitter, com a mensagem: "Obrigada por vir e tocar baixo tão bem. Te amo, cara, paz e amor".

Outra imagem divulgada por Starr mostra os dois ex-Beatles com Joe Walsh, guitarrista do The Eagles.

"E olha só, Joe W. veio tocar. Que dia estou tendo", escreveu Starr.

Walsh respondeu, também na rede social: "Orgulhoso de tocar no estúdio com esses dois. Que bons momentos passamos!".

A última vez que os dois membros da lendária banda de Liverpool tinham trabalhado juntos foi em um disco de 2010 de Starr, chamado "Y Not", no qual McCartney tocou baixo na música "Peace Dream" e cantou em "Walk With You".

Do quarteto de Liverpool, John Lennon morreu assassinado a tiros em 1980 e George Harrison morreu de câncer de pulmão em 2001.

* AFP