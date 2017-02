Resultado do ProUni será divulgado nesta segunda-feira; Em SC são 14 mil bolsas

Ensino superior 06/02/2017 | 10h20 Atualizada em

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta segunda-feira, 6, o resultado dos selecionados para a primeira edição Programa Universidade Para Todos (Prouni) de 2017, que concede bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Na primeira chamada, serão oferecidas 214.110 bolsas de estudos em todo o país, número que apresenta um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Do total de bolsas aprovadas, 103.719 serão integrais e 110.391, parciais — o governo federal cobre 50% da mensalidade. Em Santa Catarina, são 14.193 bolsas pelo programa, das quais 10.099 são integrais.

Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada deverão comparecer às instituições de ensino para comprovarem as informações prestadas na inscrição, entre hoje até o dia 13 de fevereiro.



Puderam concorrer às bolsas os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado e atingiram a pontuação igual ou superior a 450 pontos, além de ter tirado mais que zero na redação e não ter diploma de nível superior. Outro critério era ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas ou ter sido bolsista na rede particular.

Também é preciso comprovar renda familiar de até um salário-mínimo (R$ 1.405) e meio para a bolsa integral e de até três salários-mínimos para a parcial (R$ 2.811).

Na inscrição, os candidatos tiveram a opção de indicar até dois cursos, por ordem de preferência. O resultado da segunda chamada deve ser publicado no próximo dia 20 de fevereiro.

Inscrições para o Fies abrem nesta segunda-feira

Está prevista para esta segunda-feira, 6, a abertura das inscrições para o fundo de financiamento estudantil (Fies) 2017. Segundo o calendário divulgado pelo MEC ainda em janeiro, o processo vai até quinta-feira. As inscrições devem ser feitas pelo site

O MEC também tem aberto um espaço para consulta pública sobre o futuro do Enem. Até quinta-feira, 225 mil respostas já haviam sido registradas no sistema. As perguntas – três objetivas, que abordam alternativas de mudanças dos dias de aplicação de provas e possibilidade de aplicação por computador, e uma discursiva, na qual o cidadão pode dar sugestões – ficam disponíveis até 10 de fevereiro. Para opinar, é preciso fazer um rápido cadastro em bit.ly/consultaenem2017.

