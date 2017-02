Reservas do Criciúma se preparam para encarar o Tubarão

sem os titulares 28/02/2017 | 16h35 Atualizada em





Foto: Fernando Ribeiro / Divulgação

O Criciúma realizou na manhã desta terça o último treino antes de encarar o Tubarão, pelo Catarinense. No Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor, quem apareceu no time principal e vai para a partida são os reservas, já que o técnico Deivid quer poupar jogadores. A maioria dos titulares está com desgaste físico devido ao calendário de jogos, e por isso os reservas serão utilizados nas duas próximas rodadas do estadual.



Luiz, Raphael Silva, Maicon Silva, Diego Giaretta, Barreto, Douglas Moreira e João Henrique estão entre os jogadores que irão aproveitar os próximos dias para se recuperar. A intenção do treinador é fazer com que todos estejam aptos a enfrentar o primeiro jogo do returno contra o Avaí, fora de casa, e também a sequência na Copa do Brasil.



— Estava jogando terça, quinta, sábado, foi mais no visual do que no treinamento. Nesse período de dez dias, quase duas semanas, que agente possa recuperá-los e possa estar com eles zerados — explicou o treinador.



Com o campeão do turno já definido, o foco do Criciúma passa a ser o título do returno, para disputar a final do estadual contra o Avaí. A campanha do time da capital foi elogiada por Deivid, que relembrou a trajetória do Tigre na primeira fase da competição.



— Tem que tirar o chapéu para o Avaí, eles conseguiram em sete jogos empatar um e ganhar seis. Mérito do treinador, do elenco, nós não conseguimos ganhar deles em casa, não conseguimos ganhar do Inter de Lages, e aí em pontos corridos acaba distanciando como é curto, são nove jogos, agora é concentrar e consertar os erros — projetou o treinador.



O Criciúma enfrenta o Tubarão ás 19h30min desta quarta-feira, no Estádio Domingos Gonzáles. O time do técnico Waguinho Dias vem de um empate e uma vitória, e encara o clássico do Sul como um jogo determinante para sair da zona de rebaixamento.



Leia mais:

Copa do Brasil de oportunidades para os times de Santa Catarina

Técnico do Criciúma pede que torcida evite vaias aos atletas: "Prefiro que seja eu"

Caique, do Criciúma, analisa jogo de nove gols: "Ganhamos, três pontos, mas tem que melhorar"

Confira a tabela do Campeonato Catarinense