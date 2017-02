Repsol volta a registrar lucro em 2016

Madri 23/02/2017 | 06h45

O grupo petroleiro espanhol Repsol registrou lucro líquido em 2016, de 1,736 bilhão de euros, graças a uma redução de custos e ao aumento dos preços do petróleo no fuim do ano.

Em 2015, a Repsol registrou perda de 1,2 bilhão de euros.

No ano de 2015, a empresa enfrentou os preços reduzidos do petróleo e do gás, ao mesmo tempo que anunciou um plano de reestruturação para cortar 1.500 postos de trabalho até 2018 em todo o mundo, de um total de 25.000.

A Repsol afirma que obteve uma economia de mais 900 milhões de euros graças ao "programa de eficiência e sinergias".

