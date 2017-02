Regata francesa Jacques Vabre troca Itajaí  por Salvador

Vela 16/02/2017 | 19h13 Atualizada em

Foto: Rafaela Martins / Agencia RBS

A regata francesa Transat Jacques Vabre, que nas duas últimas edições teve Itajaí como ponto de chegada, desta vez vai parar em Salvador. O anúncio foi feito pela organização esta semana.



Considerada a maior regata transatlântica do mundo, e uma das mais tradicionais provas de vela na Europa, a Jacques Vabre foi sucesso de público em Itajaí em 2013 e 2015. Apesar disso, no ano passado, por falta de dinheiro, a prefeitura decidiu não entrar na disputa, que acabou concentrada entre a capital da Bahia e a cidade de Cartagena, na Colômbia.



Itajaí concentrou esforços em sediar uma nova edição da Volvo Ocean Race, que teve a parada sulamericana bastante disputada. Na semana passada o Governo do Estado confirmou R$ 4,7 milhões para a realização da regata.