Recorde, artilheiros, troca de técnico e destaques: o Campeonato Catarinense até a terceira rodada

Pouco mais de uma semana após o início do Campeonato Catarinense, a competição já tem um time querendo fazer história, troca de treinadores, artilheiros inesperados, comandantes pressionados e muito mais. Confira os destaques da competição até agora e veja o que já aconteceu pelos campos de futebol dos quatro cantos do Estado.

Leão fazendo história

Calcanhar de Aquiles do Avaí nos últimos anos, o Catarinense, desta vez, tem dado alegrias para a torcida azurra. Com três vitórias consecutivas, o Leão é a única equipe que segue com 100% de aproveitamento. Além disso, o time dirigido por Claudinei Oliveira tem a melhor arrancada no Estadual desde 1999. Desde então, nunca tinha emendado três triunfos logo de cara. Naquela ocasião, ainda no século passado, somou quatro na sequência, sobre Brusque, Tubarão, Atlético Alto Vale e Botafogo de Xaxim.

Olho no Tigre

Apesar da derrota na estreia para o Avaí, o Criciúma faz boa campanha de recuperação e já está na terceira posição. Com o jogo de líderes entre Avaí e Chapecoense nesta quarta-feira, o Tigre pode se beneficiar. O time de Deivid atropelou o Brusque e venceu o jogo contra o JEC com eficiência.

Troca de técnicos

E o primeiro treinador a cair no Estadual foi Mauro Ovelha. Ele foi demitido após três rodadas, depois de uma impressionante vitória sobre o Figueirense, de levar uma goleada do Criciúma e de uma normal derrota para o Metropolitano, em Blumenau, com um jogador a menos. Pingo assume a equipe.

Pressionados

Joinville, Barroso e Tubarão são as únicas equipes que ainda não venceram no Estadual. O Peixe de Marcelo Mabília está na lanterna e precisa reagir logo para justificar a expectativa sobre a equipe. O Barroso vem de um surpreendente empate fora de casa com a Chapecoense, mas precisa triunfar. Já Fabinho Santos precisa de resultados no JEC para não ver a batata assando no Norte.

