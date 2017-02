Rebeldes sírios e turcos controlam grande parte de Al-Bab

Ancara 14/02/2017 | 11h57

Os rebeldes sírios apoiados pelas tropas turcas controlam grande parte da cidade de Al-Bab, um dos redutos do grupo extremista Estado Islâmico (EI) no norte da Síria, declarou nesta terça-feira o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim.

"Graças a Deus, depois de todos estes combates, Al-Bab está, por fim, em grande parte sob controle", declarou o primeiro-ministro em um discurso divulgado pela televisão.

Em agosto, a Turquia lançou a operação "Escudo de Eufrates" para expulsar do norte da Síria o EI e as milícias curdas, apoiadas pelos Estados Unidos em sua luta contra os extremistas, mas que a Turquia classifica de terroristas.

Depois de liberar muitas localidades, os rebeldes e as tropas turcas lançaram uma ofensiva para reconquistar Al-Bab, situada na região de Aleppo, no norte da Síria, onde as forças turcas entraram no sábado passado.

O objetivo da Turquia "é impedir que as organizações terroristas abram corredores" que lhes permitam chegar à fronteira turca, disse o primeiro-ministro.

"Nossos esforços não foram em vão, conquistaram seu objetivo", insistiu Yildirim.

Al-Bab se encontra cercada pelas tropas turcas e pelos rebeldes, que avançam pelo norte, leste e oeste, e pelas forças governamentais, que avançam pelo sul.

As forças do regime sírio e os rebeldes apoiados pela Turquia acordaram a criação de uma "linha de segurança" em Al-Bab, para evitar confrontos entre eles em seu objetivo comum de desalojar os extremistas da cidade, indicou nesta terça-feira o jornal turco Hurriyet.

Para evitar confrontos, foi criada esta "linha de segurança" de um comprimento entre 500 e 1.000 metros, de acordo com o jornal Hurriyet.

Além disso, as forças rivais que tentam retomar a cidade do Estado Islâmico se comunicam para prevenir qualquer incidente, indicou o Hürriyet.

* AFP