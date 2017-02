Realeza da próxima Festa Pomerana será escolhida neste sábado

Festa 24/02/2017 | 17h25

Com saudades dae sem planos para este? Pois então aproveite e vá aopara acompanhar ada próxima edição da festa, marcada para acontecer entre os dias 12 e 21 de janeiro de 2018.Esta é a primeira vez que a eleição é feita fora da programação da Pomerana, em uma noite dedicada especialmente às candidatas mirins e adultas. O evento terá início às 19h com um jantar, enquanto as bandas Bavária e Coração de Ouro animam o pessoal mais interessado em dançar.Os ingressos custam R$ 20 (sem jantar) e R$ 25 (com jantar) e o concurso da categoria adulta está marcado para começar às 21h. O Grupo Folclórico Alpino Germânico e as competições típicas também fazem parte da programação.Ingressos podem ser adquiridos, antecipadamente, na Farmalan. Na hora do evento, no Portal e na portaria de acesso dos veículos, que se dará pela entrada principal.