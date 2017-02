Reação de entidades empresariais contra servidores grevistas é inédita em Florianópolis

Moacir Pereira 16/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Pela primeira vez na história recente de Florianópolis está havendo uma forte e legítima reação das entidades profissionais, organizações sindicais, corporativas e profissionais contra forças de esquerda e órgãos públicos que entravam o desenvolvimento da Capital. O forte manifesto de 33 entidades apoia as medidas de corte de despesas do prefeito Gean Loureiro e condena o desrespeito dos servidores em greve com duas decisões do Tribunal de Justiça.

A nota

Oportuna e indispensável a nota oficial emitida pela Associação Comercial e Industrial de Florianópolis condenando o Sindicado dos Servidores Públicos (Sintrasem) por afrontar o Tribunal de Justiça, mantendo a greve e comprometendo serviços essenciais. Afinal, de acordo com a prefeitura, os grevistas são pouco mais de 1.100. Como é possível uma minoria decidir sobre o futuro de uma Capital, em plena temporada, prejudicando os que produzem e trabalham?

Não afrouxa!

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (PMDB), recebeu várias manifestações de solidariedade nas reuniões e conversas mantidas com parlamentares e autoridades em Brasília pelas medidas adotadas neste início de gestão. As declarações de apoio, reiteradas na Capital, o ¿Não afrouxa!¿ multiplicaram-se em Brasília. Alegam que, voltando atrás, o prefeito ficará refém dos grevistas por quatro anos e não terminará o mandato.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Conflito institucional entre Polícia Militar e Civil fragiliza a segurança no Estado



Diretoria da Adepol divulga nota oficial em defesa da DEIC



Acors emite nota lamentando ação da Deic em São João Batista