Quinta-feira será outro dia de calor e abafamento em SC

O calor dos últimos dias em Santa Catarina será ainda maior nesta quinta-feira no Estado. Além disso, a sensação de abafamento prossegue. Segundo o meteorologista da RBS SC, Leandro Puchalski, estamos entrando numa onda de calor que deverá avançar pela semana que vem. Ele alerta que, além da temperatura no termômetro ser elevada, a umidade relativa do ar segue alta, o que aumenta a sensação de calor.

A previsão indica que nesta quinta-feira haverá de 32 a 34ºC na maior parte das cidades, com picos de 36ºC no Oeste, Norte e Vale do Itajaí e até de 38ºC no Sul. Na Serra, que amanheceu com clima agradável, a previsão é de 30ºC. De acordo com Puchalski, a sensação de calor será maior que a de quarta-feira.

Haverá sol em todas as regiões, mas o forte calor pode trazer chuva de verão entre o meio da tarde e começo da noite. A ocorrência será mal distribuída.

Puchalski destaca onda de calor

O meteorologista lembra que o calor não deve continuar apenas amanhã, mas a perspectiva é que ele entre na semana que vem, chegando até o Carnaval ou bem próximo dele. Na sexta-feira, o Sul do Estado pode ter cidades com temperaturas próximas a 40ºC. O dia deve ser de sol e tempo seco em SC, mas com possibilidade de chuva de verão à tarde e à noite.

Para o fim de semana, Puchalski diz que a tendência é de o sol aparecer em meio a momentos de nuvens em todas as regiões:

— Chance de chuva de verão entre final de tarde e/ou início de noite tem, mas em pouquíssimas cidades e sempre com chance maior para o Sul. Por enquanto, tem tudo para ser um fim de semana muito aproveitável, fora a questão do calorão, que segue.