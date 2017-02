Quinta-feira é de nebulosidade e chance de chuva em Santa Catarina

De olho no tempo 09/02/2017 | 07h20 Atualizada em

Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis

Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis Foto: Betina Humeres / Agência RBS / Agência RBS

A quinta-feira tem condições diferentes para cada região de Santa Catarina. Ao longo do dia, as temperaturas ficam entre 26ºC a 29ºC. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte, o dia será de nebulosidade e poucas aberturas de sol. A chuva, à tarde, também deve chegar nas regiões.

No Sul o dia será de tempo mais seco e maior presença de sol. Na Serra, Meio Oeste e Oeste o sol aparece entre nuvens com maior presença delas na primeira região. No entanto, ao longo do dia há chuva de verão que é passageira e isoladamente com temporais.



— Um dos motivos é a presença de um ar frio sobre o mar que faz o vento soprar de nordeste ¿carregado¿ de umidade fazendo Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte terem novamente um dia muito nublado com poucos períodos de sol e até mesmo com chance pequena de uma chuva passageira, mas em poucas cidades — explicou o meteorologista da RBS, Leandro Puchaski.

