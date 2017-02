Quatro Vidas de um Cachorro: vídeo de maus-tratos foi manipulado, diz organização de defesa dos animais

Cinema 07/02/2017 | 11h27 Atualizada em

O vídeo que parece mostrar um cachorro estressado e amedrontado no set de gravação do filme Quatro Vidas de um Cachorro foi "deliberadamente editado com o propósito de desinformar o público e provocar revolta", concluiu uma investigação imparcial promovida pela American Humane, uma organização de defesa dos animais. O comunicado pode ser lido na íntegra no site da instituição.

No final de janeiro, às vésperas da estreia do filme no cinema, um vídeo viralizou na internet. Nas imagens, o cachorro que protagoniza o longa aparece sendo jogado por um produtor dentro de uma piscina de ondas, aparentemente contra a sua vontade. Em outro momento, o cão aparece afundando na água, antes de ser retirado rapidamente pelos profissionais do set. A montagem teria sido feita com imagens de dois dias de filmagens.

Em comunicado, a American Humane afirma que nenhum animal foi ferido durante as gravações e, mesmo nas cenas do vídeo em questão, diversas medidas preventivas estavam em ordem para garantir a diminuição de qualquer problema. O cachorro das cenas teria sido selecionado por sua afinidade com água, já que havia participado por seis semanas de situações parecidas sem demonstrar stress. Na primeira cena, após demonstrar sinais de stress, as gravações foram suspensas. Na segunda, depois de submergir, o cachorro foi aquecido e submetido a exames que não mostraram qualquer sinal de stress – segundo o relatório, o cachorro queria voltar para a água logo após o procedimento.

O relatório aponta ainda que, além de um representante da American Humane, outros cinco especialistas em saúde animal estavam presentes no set de filmagem. "As decisões do indivíduo ou indivíduos que capturaram e deliberadamente editaram as filmagens e depois esperaram mais de 15 meses para liberar o vídeo manipulado apenas dias antes da estreia do filme levantam sérias questões sobre seus motivos e ética", diz o comunicado.

