Quatro pessoas são assaltadas em Blumenau

Segurança 18/02/2017 | 09h26

Na sexta-feira quatro pedestres foram assaltados nas ruas de Blumenau, segundo a Polícia Militar. O primeiro assalto aconteceu durante a manhã na margem da Via Expressa, na Itoupava Norte. O jovem de 19 anos estava indo trabalhar quando foi surpreendido por um homem armado com um facão. O assaltante fugiu levando o Iphone da vítima.

Outro dois jovens foram assaltados na Rua São José, perto da Escola de Educação Básica Luis Delfino, no Centro. Um adolescente de 17 anos e um jovem de 20 anos tiveram as mochilas levadas por três homens, um deles armado com uma faca. O roubo foi registrado por volta das 20h30min.

O último assalto de sexta-feira aconteceu no bairro Fortaleza. Por volta das 21h outra vítima de 20 anos foi abordada na Rua Francisco Vahldieck por um homem que fez menção de estar armado e fugiu levando o celular da vítima. Rondas foram feitas pela Polícia Militar em todas as ocorrências, mas nenhum suspeito foi localizado.