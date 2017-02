Quarta-feira será de instabilidade e chance de chuva em Santa Catarina

De olho no tempo 01/02/2017 | 06h47 Atualizada em

E quem achou que a chuva que caiu ontem em todas as regiões de Santa Catarina daria trégua hoje se enganou. Segundo a central de meteorologia da RBS e Epagri/Ciram, o dia será instável, com a presença de muitas nuvens a persistência da chuva em todo o Estado. A única mudança é na região Oeste, que deve ter mais períodos de melhoria nesta quarta-feira. No restante das cidades, a previsão de descarga elétrica e temporal permanece.

Toda essa condição de instabilidade, segundo o meteorologista Leandro Puchaslki, é devido um ar frio que está no mar e traz umidade para o Litoral.

— É importante destacar que as condições para intensificação das nuvens nos níveis da atmosfera diminuíram em relação a ontem que é uma boa notícia para quem sofreu com a chuva forte dos dois últimos dias — contou.

Semelhantes a ontem, as temperaturas desta quarta foram amenas no amanhecer. Mas com as aberturas de sol que devem acontecer ao longo do dia, os termômetros marcam entre 26ºC e 28ºC na maioria de SC. Na Grande Florianópolis, a máxima prevista para hoje é de 27ºC. Já no Vale do Itajaí, Planalto Norte e Meio Oeste, a previsão é de que os termômetros cheguem aos 26ºC à tarde.

Na quinta, a previsão indica sol e calor na maior parte do dia, com pancadas de chuva e risco de temporais isolados a partir da tarde na maioria das regiões. As temperaturas ficam entre 25 a 28ºC, com picos de 30ºC no Sul. Já na sexta, a tendência é de tempo seco e sol volte a predominar em SC.

Alerta de chuva

Em algumas cidades, como choveu nas últimas 24 horas metade do que estava previsto para o mês inteiro, o grande volume de água provocou estragos e deixou moradores desalojados. Com o solo ainda molhado e a chance de chuva para as próximas horas, a Defesa Civil mantém o alerta para o risco de deslizamentos nas encostas.

Confira as dicas de segurança da Defesa Civil:

Deslizamentos de terra: deve ser observado qualquer movimento de terra ou rochas próximas a residências, inclinação de postes e árvores e rachaduras em muros ou paredes. Nestes caso, é recomendável sair de local e acionar a Defesa Civil municipal pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros através do 193.



Veja a previsão do tempo para esta terça-feira, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 28ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

PLANALTO NORTE: máxima de 26ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 27ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 25ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 26ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

LITORAL SUL: máxima de 28ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 24ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 26ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 26ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 29ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

Leia mais notícias:

Prédio é interditado no Norte da Ilha após deslizamento



Chuva provoca estragos e prejudica o trânsito em cidades de SC