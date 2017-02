Quarta-feira registra aumento de nuvens ao longo do dia em SC

De olho no tempo 08/02/2017 | 07h27 Atualizada em

Com temperaturas típicas do verão, a quarta-feira já registra muita nebulosidade e chance de chuva ao longo do dia em Santa Catarina. Cidades do Sul, Litoral, Vale do Itajaí e Norte terão maior presença de nuvens, com poucas aberturas de sol. Já no Oeste, o sol aparece com maior intensidade a chuva chega à noite. No restante do Estado, a instabilidade chega no período da tarde.

As temperaturas da tarde sobem e se aproximam dos 29ºC em todas as cidades. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a condição do tempo é consequência da umidade vinda do mar e a presença de dois centros de pressão na altura do Uruguai.

— Litoral, Vale do Itajaí e Norte terão um dia com muitas nuvens e só alguns períodos de aberturas. Chance de chuvisco ou chuva fraca tem, mas a chance é pequena e em poucas áreas. No Sul e na Serra, a quarta também tem períodos de muitas nuvens, mas que vão permitir maiores aberturas de sol — afirmou Puchalski.



Veja a previsão do tempo, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 28ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 28ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 28ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 31ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 28ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Céu com muitas nuvens

Tempo para amanhã:

Amanhã, devido a presença de um centro de alta pressão atmosférica sobre o mar, a quinta-feira será de muita nebulosidade. Regiões do Litoral, Vale do Itajaí e Norte terão poucas aberturas. Ao longo do dia as temperaturas atingem os 31ºC.



