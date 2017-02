Quarta-feira de Cinzas deve ser de trânsito intenso nas rodovias federais de Santa Catarina 

Carnaval 28/02/2017 | 20h38 Atualizada em

O movimento que os motoristas enfrentaram nesta terça-feira nas rodovias estaduais de Santa Catarina deve se repetir na Quarta-feira de Cinzas, porém, nas rodovias federais. Apesar de não indicar os principais pontos de retenção, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que a madrugada e a manhã de quarta-feira devem ser os períodos de maior movimento nas BRs.

Durante a terça-feira, os únicos pontos em que a PRF registrou lentidão e congestionamentos foram entre as cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, no Litoral Norte do Estado. Por lá, quem seguia no sentido Curitiba chegou a enfrentar filas de até 8 quilômetros durante a tarde. Prova de que o dia foi dentro do esperado é que, conforme a polícia, apenas um acidente sem vítimas fatais foi registrado em rodovia federal, em Concórdia.

O cenário foi diferente para quem precisou trafegar pelas rodovias estaduais. Em Florianópolis, o dia foi marcado por longas filas na SC-401, tanto para quem seguia em direção ao Centro, como para quem dirigia em direção ao norte da Ilha. Durante a tarde, um incidente na Via Expressa da BR-282, região continental de Florianópolis, complicou o trânsito por cerca de duas horas. Um carro pegou fogo na altura do supermercado Angeloni de Capoeiras, sentido BR-101.

Quatro pessoas morreram durante o feriado

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), quatro pessoas morreram nas estradas durante o feriado de Carnaval, de sexta-feira até o começo da noite de terça-feira. Nas rodovias estaduais (SC), os acidentes fatais foram nos dias 26 e 27, domingo e segunda-feira. Já nas estradas federais (BR), as mortes ocorreram no sábado, dia 25.

Ainda segundo a PRF, o dia com maior número de acidentes foi sexta-feira, quando 42 ocorrências foram atendidas, sendo que em 28 tiveram feridos. No sábado, dia 25, foram 40 acidentes, sendo 25 com feridos.

Conforme a PMRv, durante o mesmo período, foram atendidos um total de 93 acidentes, sendo 33 com vítimas e 60 sem. Entre os feridos, 13 foram encaminhados para atendimento em estado grave.



