"Qualquer um que use linguagem ameaçadora" se arrependerá, provoca presidente do Irã

O povo do Irã provocará o arrependimento daqueles que usam "linguagem ameaçadora", afirmou, nesta sexta-feira, o presidente Hassan Rohani em um discurso durante o 38º aniversário da revolução islâmica. A declaração ocorre em um momento de tensão crescente com o presidente norte-americano Donald Trump.



— É necessário falar com o povo iraniano com respeito. O povo iraniano fará com que se arrependa qualquer um que use linguagem ameaçadora — declarou Rohani, que participou em Teerã na celebração do aniversário, que reuniu centenas de milhares de pessoas.

