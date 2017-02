Protagonista de "Malhação", Aline Dias estava no carro da Unidos da Tijuca que desabou 

Acidente 28/02/2017 | 09h15 Atualizada em

O segundo dia de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro também foi marcado por um acidente. A estrutura de um dos carros da Unidos da Tijuca cedeu e deixou mais de 20 feridos, sendo dois em estado grave.

Quem não foi atingido também passou por um grande susto na hora do acidente. Entre os envolvidos, estava a atriz Aline Dias, protagonista da atual temporada de Malhação. Ela era um dos destaques do carro alegórico que desabou, mas não sofreu nenhum ferimento. Segundo o EGO, a atriz ajudou no socorro aos feridos, mas está muito abalada para falar sobre o acidente.

Colega de elenco e amiga de Aline, a atriz Bárbara França tranquilizou os fãs pelas redes sociais:

"Gente, muito triste pelo o que aconteceu com a Unidos da Tijuca! Mas fiquem calmos, eu falei com a Aline e ela está bem. Graças a Deus minha florzinha não se machucou."