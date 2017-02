Programa estadual incentiva ações da Acate 

Moacir Pereira 08/02/2017 | 09h00 Atualizada em

O governo estadual vai incentivar as ações da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia(Acate), através do Investe SC, em sua unidade a ser instalada em São Paulo. Foi o que assegurou o secretário Carlos Chiodini ao presidente da Acate, Daniel Leipnitz, durante convite para o ato de inauguração da entidade em março na capital paulista. O setor já representa 5% do PIB de Santa Catarina.

Golfinhos

Projeto pioneiro de conscientização sobre as maravilhas e perigos do mar, cidadania e meio ambiente vem sendo executado durante a temporada nas praias do litoral, entre Bombinhas e Itapoá. Trata-se do Projeto Golfinho, executado em parceria com a Gomes da Costa, de Itajaí. Envolve jovens entre 9 e 13 anos.

Frustrações

É geral a decepção do trade turístico com a atual temporada em Santa Catarina. Os argentinos vieram em grande número, mas a maioria sem poder aquisitivo. Visitantes endinheirados procuraram alternativas com mais mobilidade, melhor nível e mais atrações. A queda nos bares e restaurantes este ano está em média em 30%.

Argentinos

Homenageado com almoço no Itamaraty, em evento com cerca de 500 convidados, o presidente Mauricio Macri, destacou a presença maciça de turistas argentinos em Florianópolis e no litoral de Santa Catarina. Em conversa com o senador Paulo Bauer (PSDB) foi inteirado da invasão dos argentinos na atual temporada. Macri brincou no discurso oficial, dizendo que iria anexar Santa Catarina à Argentina. Lá estavam os governadores dos três Estados do sul.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Procuradoria pede prisão dos diretores do Sintrasem em Florianópolis