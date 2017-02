Principal líder de facção na Grande Florianópolis é apontado como mandante de ataque em DPs

Segurança 10/02/2017 | 12h14 Atualizada em

Durante a operação que prendeu os suspeitos de atacarem as delegacias do Norte da Ilha de Florianópolis, a Polícia Civil conseguiu capturar a principal liderança do tráfico na região. Júlio César de Jesus Dias, de 33 anos, é apontado pelas investigações como o mandante do atendado da última noite. Conhecido nas comunidades como Cesinha, Júlio era procurado pela polícia desde a última semana suspeito de um duplo homicídio na Vargem Grande, no início do mês. Além dele, outras quatro pessoas foram presas.

Natural do Paraná, conforme as investigações, desde que recebeu informações sobre o mandado de prisão, Júlio circulava por algumas comunidades da Grande Florianópolis. Morador da comunidade do Papaquara, Cesinha também passou pelo Monte Cristo, na região continental da Capital, e José Nitro, em São José. Cesinha é, segundo a investigação, o principal nome de uma facção criminosa paulista na Grande Florianópolis.

Alguns dos crimes ocorridos no Norte da Ilha neste começo do ano, diz a polícia, teriam o envolvimento dele direta ou indiretamente. A investigação confirmou que Cesinha tem contato direto com os integrantes da facção em São Paulo. Ele chegou a ser transferido de Santa Catarina para a penitenciária federal de Mossoró. Ficou lá até novembro de 2015, quando retornou para a Penitenciária de São Pedro de Alcântara.

Três meses depois, em fevereiro do ano passado, teve sua pena extinta depois de cumprir boa parte dos 21 anos a que foi condenado em quatro processos diferentes. Desde então estava nas ruas. Antes de ficar deito aqui no Estado, ele também foi detido no Paraná.

— Ele é apontado como a principal liderança da facção na rua hoje. Segundo as investigações ele também tem contato com organizações criminosas de São Paulo — afirmou o delegado Cláudio Seixas Joca, da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da Deic.

Conforme o delegado, os ataques que aconteceram em Florianópolis, Piçarras e Joinville têm ligação. No entanto, ainda não é possível afirmar que o grupo preso ontem foi o único responsável. Conforme o delegado, a partir de agora a polícia investigará a a participação de outras pessoas nos atentados.

— A gente já trocava informações com outras delegacias do Estado. Agora isso vai ser intensificado e vamos descobrir o que cada um dos presos ontem fizeram no atentado — contou.

Nesta manhã, após prestar depoimento, Júlio foi encaminhado para a audiência de custódia e deve retornar à Deic nesta tarde. O homem ficará à disposição da polícia para esclarecer outros crimes que aconteceram em Florianópolis nos últimos meses. Os delegados ainda não decidiram se devem pedir o isolamento de Cesinha em regime diferenciado de custódia.

Em depoimento, ele preferiu calado e nenhum advogado se apresentou para defender os cinco presos.

Presos os suspeitos de ataques à delegacias do Norte da Ilha



Por volta das 17h desta quinta-feira, em Florianópolis, a Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) prendeu os cinco suspeitos. Júlio, Diogo e Samanta estavam em uma residência na Vargem do Bom Jesus, entre Ingleses e Canasvieiras. Os outros três foram interceptados pela polícia após saírem da casa em um carro. Na tentativa de fuga, os suspeitos chegaram a atingir uma viatura da polícia.

Perfil dos suspeitos:



Júlio César de Jesus Dias, 33 anos: Conhecido como Cesinha, Júlio é natural do Paraná e, de acordo com a polícia, foi o mandante do atentado às delegacias. Responsável pelo tráfico de drogas no Estado, era o principal articulador na rua da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Investigação também aponta que Júlio tinha contato com a o comando da organização em São Paulo. É acusado de ser o responsável pelo duplo homicídio na Vargem Grande no mês passado. Cesinha chegou a ficar preso na Penitenciária Federal de Mossoró até o final de 2015, quando retornou para SC.

Sérgio da Silva Júnior, 19 anos: natural de Santa Catarina, Sérgio tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Na operação de ontem, por resistência á prisão, desacato e favorecimento. Estava dentro do carro interceptado pela polícia.

Diogo do Prado Nunes, 19 anos: natural de São Paulo, Diogo estaria escondendo Júlio da polícia junto com a namorada Samanta. Conforme informações da Deic, tem passagem policial por tráfico de drogas.



Samanta dos Santos Custódio, 18 anos: namorada de Diogo, foi presa junto com o grupo durante a ação da última quinta-feira. Sem passagens pela polícia, recebeu prisão em flagrante na tarde de ontem por favorecimento com o crime organizado.



Willian dos Santos Soares, 24 anos: do Rio Grande do Sul, Willian tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e era considerado foragido por roubo. Foi preso na ação de ontem dentro do veículo interceptado pela polícia.

Leia mais notícias:

Delegacias no Norte da Ilha, em Florianópolis, são alvo de ataques a tiros

"Não há uma negociação", diz governador de SC sobre pedido de bandidos em ataque a delegacias