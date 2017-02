Primeiro-ministro japonês viaja aos EUA para reunião com Trump

Tóquio 09/02/2017 | 08h45

O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe partiu nesta quinta-feira rumo a Washington, onde se reunirá com o presidente americano Donald Trump para reforçar as relações bilaterais e com a promessa de um grande plano de investimentos no país.

Os dois governantes tem encontro marcado para sexta-feira na Casa Branca e depois seguirão para a residência de luxo de Trump em Palm Beach (Flórida), onde pretendem jogar golfe.

O novo presidente americano acusa o Japão de desvalorizar voluntariamente o iene para vender seus produtos nos Estados Unidos com preço reduzido.

Washington tem um importante déficit comercial com Tóquio (o segundo maior depois da China), um desequilíbrio que Trump considera nefasto para a economia americana.

Abe deseja demonstrar que Trump está equivocado e pretende apresentar um plano de cooperação econômica que, segundo a imprensa, poderia criar até 700.000 empregos nos Estados Unidos, com acordos avaliados em 450 bilhões de dólares na próxima década.

O programa, chamado Iniciativa Japão-EUA pelo Crescimento e o Emprego, também poderia incluir o financiamento com capital nipônico de linhas ferroviárias de grande velocidade no Texas e na Califórnia, o desenvolvimento conjunto de equipamentos médicos e investimentos no setor nuclear.

si-anb/fp