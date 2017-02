Primeira-ministra da Polônia é hospitalizada após acidente de carro

Varsóvia 11/02/2017 | 08h48

A primeira-ministra polonesa, Beata Szydlo, foi hospitalizada depois de sofrer um acidente de carro, mas passa bem, informou neste sábado o porta-voz do governo.

Seu carro colidiu na sexta-feira (10) com um carro pequeno, um Fiat 600, conduzido por um jovem de 21 anos em Oswiecim (sul), indicou Rafal Bochenek, porta-voz do governo.

Após a colisão, a limusine da primeira-ministra saiu da estrada e bateu em uma árvore, acrescentou a fonte. O carro oficial sofreu danos na frente.

Após passar por exames em um hospital local, Beata Szydlo foi levada de helicóptero para o hospital militar de Varsóvia.

O estado de saúde de Szydlo, que usava cinto de segurança no momento do acidente, "é estável", disse o porta-voz.

"Ela está em condições de cumprir as suas funções e obrigações como chefe de governo", acrescentou. "Ela está bem", concluiu.

Dois agentes do serviço de segurança da Szydlo, incluindo o motorista do carro, foram hospitalizados, um com ferimentos graves nas pernas.

A justiça abriu uma investigação, mas a polícia disse que o motorista do Fiat 600 reconheceu a sua responsabilidade no acidente.

O jovem foi acusado de "lesão corporal em um acidente rodoviário", passível de uma pena máxima de três anos de prisão, e foi liberado.

* AFP