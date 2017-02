Primeira etapa do Catarinense de Surfe Amador é adiada

Mudou 17/02/2017 | 15h26 Atualizada em

O Maresia Sul Catarinense de Surf vai ser realizado em nova data. Devido às condições de surfe neste fim de semana não permitir boas ondas, os promotores do evento e a Fecasurf decidiram que uma nova data fosse marcada.

Nos dias 4 e 5 de março a Praia do Cardoso, no Farol de Santa Marta, conhecida por ter uma das melhores ondas do Brasil, volta a ser o palco do maior circuito de surfe amador do país.

Serão 12 categorias em disputa: Petiz, Infantil, Iniciantes, Mirim, Junior, Feminino Infantil, Feminino Inciantes, Feminino Junior, Feminino Open, Master, Open e Surf Adaptado.