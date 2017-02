PRF prende jovens com ecstasy em Tubarão, no Sul de SC

Drogas 28/02/2017 | 09h35 Atualizada em

Homem tentou engolir as pílulas - o que fez com que sua boca ficasse esverdeada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante na manhã de ontem dois jovens de 19 anos na BR-101 em Tubarão, no Sul de SC. O condutor do veículo foi preso por embriaguez, já o ocupante foi detido por portar cerca de 10 comprimidos de ecstasy. Ao perceber que o Chevrolet, com placas Belo Horizonte, transitava acima da velocidade na rodovia, a polícia abordou os jovens no km 344, por volta das 10h.

Antes da chegada da polícia, o homem tentou engolir as pílulas - o que fez com que sua boca ficasse esverdeada. Os dois homens, naturais de Criciúma, foram encaminhados à Central de Plantão Policial. Já o veículo foi apreendido pela PRF.

