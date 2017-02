PRF multa mais de 33 mil motoristas por excesso de velocidade em janeiro

Rodovias de SC 07/02/2017 | 10h49 Atualizada em

Durante os 30 primeiros dias de janeiro de 2017 a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 33,8 mil motoristas acima do limite de velocidade nas rodovias federais de Santa Catarina. No primeiro mês do ano, esse índice foi 8,6% acima do valor registrado no mesmo período de 2016 - quando foram registradas 31 mil multas pela mesma infração nas quatro BR's do Estado. Em média, a polícia multou mais de 1 mil veículos por dia no Estado.

Já no primeiro final de semana de fevereiro, de acordo com inspetor da PRF Adriano Fiamoncini, foram 1.700 veículos que desrespeitaram a sinalização das estradas. Na fiscalização, a polícia flagrou um motorista passou a 175 km/h pelo radar fotográfico na BR 101 Sul.

— O motorista que dirige em alta velocidade tem um tempo muito menor para reagir e parar em caso de risco. Como consequência, ele aumenta a probabilidade de se envolver em acidentes e a gravidade das lesões quando estas ocorrem.

Além da multa de R$ 880,41 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, o condutor que estiver 50% acima da velocidade permitida poderá perder o direito e dirigir.

