Previsão é de fim de semana de muito calor e radiação ultravioleta em nível extremo em Santa Catarina

Quem se planejou para atividades ao ar livre ou ir à praia neste fim de semana pode ficar tranquilo. A previsão é de sol com poucas nuvens e calor, com forte sensação de abafamento, no Estado. Assim como nos últimos dias, a onda de calor continua aumentando as temperaturas em todas as regiões de Santa Catarina.

No decorrer da tarde e noite deste sábado ocorrem pancadas de chuva com trovoadas, típicas de verão. Há risco de temporais localizados com granizo, especialmente do Planalto ao Litoral.

Apesar de ter começado com algumas nuvens, o sábado será de sol e temperaturas altas no Estado. Durante a tarde os termômetros se aproximam dos 35°C em Chapecó, 36°C em Blumenau e até 37°C na região de Criciúma.

Porém, a previsão de sol, praticamente sem influência de nebulosidade exige cuidados, já que elevou o índice ultravioleta (IUV) para o nível extremo neste fim de semana. Segundo dados do CPTEC/Inpe, órgão federal que monitora o IUV, a radiação no Estado deve chegar a 14 em uma escala que vai de 1 a 16.

Confira a previsão para este sábado por regiões:

REGIÃO: LITORAL NORTE

35ºC 20ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: PLANALTO NORTE

33ºC 19ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA

34ºC 23ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA

32ºC 20ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: VALE DO ITAJAÍ

34ºC 21ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: LITORAL SUL

36ºC 22ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: PLANALTO SUL

30ºC 17ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: MEIO OESTE

33ºC 19ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: OESTE

33ºC 20ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: EXTREMO OESTE

36ºC 24ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

Fonte: Epagri/ Ciram

No domingo

O primeiro dia sem horário de verão será outro dia com o sol aparecendo bastante, e com as temperaturas se aproximando dos 33 a 36°C na maior parte das cidades. No fim do dia há chance de chuva nas cidades próximas ao Rio Grande do Sul.

Veja a incidência de raios IUV até o dia 21 de fevereiro, segundo a Epagri Ciram:



Os tons de roxo mais escuros nas imagens de satélite indicam os níveis extremos





Conforme a Epagri Ciram, o mapa indica a previsão do índice ultravioleta máximo no horário do meio-dia solar, considerando quantidade de ozônio, posição do sol, tipo de superfície, cobertura de nuvens e outros fatores.







COMO SE PROTEGER



Conforme a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, os horários mais seguros para atividades ao ar livre são antes das 10h e depois das 16h, quando a quantidade dos raios UV é reduzida. A exposição acumulada aos raios de sol contribui para o desenvolvimento do câncer de pele. Veja como se proteger:

Roupas e acessórios

No verão é importante usar chapéu e roupas de algodão nas atividades ao ar livre, pois retêm cerca de 90% da radiação UV. Tecidos sintéticos, como o nylon, retêm apenas 30%.

Evite a exposição solar entre 10h e 16h (horário de verão). As barracas usadas na praia devem ser feitas de algodão ou lona, materiais que absorvem 50% da radiação UV.

Outro objeto importante são os óculos de sol, que previnem cataratas e lesões à córnea.

Filtro solar

Deve ser aplicado diariamente, e não somente nos momentos de lazer, inclusive nos dias nublados. Os produtos com Fator de Proteção Solar (FPS) 15 ou 20 podem ser usados no dia a dia; e o FPS 30 ou superior é ideal para uma exposição mais longa ao sol (praia, piscina, pesca etc.).

Aplique o produto 30 minutos antes da exposição solar para que a pele o absorva. Reaplique-o a cada duas horas, mas fique atento: o tempo diminui se houver transpiração excessiva ou se você entrar na água. Aplique o protetor uniformemente em todas as partes de corpo, isso inclui mãos, orelhas, nuca, pés. Não se esqueça de proteger as cicatrizes.

Em crianças, inicia-se o uso do filtro solar a partir dos seis meses de idade, utilizando um protetor adequado. É preciso que as crianças e jovens criem o hábito de usar o protetor solar diariamente, pois 75% da radiação acumulada durante toda a vida ocorre na faixa entre 0 e 20 anos.

Pele negra

As pessoas de pele negra têm uma proteção "natural" da pele pela maior quantidade de melanina produzida, mas não podem esquecer da fotoproteção, pois também estão sujeitas a queimaduras e câncer da pele.

Muita água

Aumente a ingestão de líquidos no verão e abuse da água, suco de frutas e da água de coco. Todos os dias, aplique um bom hidratante, que ajuda a manter a quantidade de água na pele entre 10% a 30%.

Alimentos ajudam

Alguns alimentos podem ajudar na prevenção dos danos causados pelo sol na pele, como cenoura, abóbora, mamão, maçã e beterraba, pois contêm carotenóides, substância que se deposita na pele e retém as radiações ultravioletas. Esta substância é encontrada nas frutas e legumes de cor alaranjada ou vermelha.

No banho

Use sabonetes compatíveis com o tipo de pele. A temperatura da água deve ser fria ou morna, para evitar o ressecamento.

Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia

Para conferir como está a radiação ultravioleta, acesse aqui.

