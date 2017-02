Previsão é de domingo quente e ensolarado na maior parte de SC 

Tempo em SC 05/02/2017 | 09h40 Atualizada em

O domingo, assim como foi o sábado, deve ser de sol e calor na maior parte das regiões de Santa Catarina. A previsão indica que as temperaturas devem variar entre 33°C e 36°C, principalmente no Norte e no Vale do Itajaí. Já no Oeste e na Serra, os termômetros devem marcar de 29°C e 31°C e de 24°C a 26°C, respectivamente.

De acordo com o meteorologista do Grupo RBS, Leandro Puchalski, apesar de o dia ter poucas nuvens, no fim da tarde as regiões do Extremo Oeste devem ser atingidas por chuvas típicas desta época do ano.

Segundo a previsão da Epagri/ Ciram, ao longo do dia uma frente fria deve avançar do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. A formação deve influenciar no clima do início da semana. Na segunda-feira, por exemplo, o amanhecer deve ser de temperaturas mais amenas, porém em elevação ao longo do dia. A possibilidade de chuva constante aumenta.



