Presidente do Deutsche Börse é investigado por compra de ações

Frankfurt am Main 01/02/2017 | 20h24

A Justiça alemã investiga uma compra de ações realizada pelo presidente do operador financeiro alemão Deutsche Börse em dezembro de 2015, dois meses antes do anúncio de seu projeto de fusão com o britânico LSE - informou o grupo nesta quarta-feira (1º).

O Ministério Público de Frankfurt "realizou uma investigação hoje no Deutsche Börse", anunciou o grupo com sede em Eschborn, no oeste da Alemanha, em um breve comunicado, sem detalhes.

Um porta-voz do grupo disse à AFP que a investigação gira em torno de uma operação financeira realizada em 14 de dezembro de 2015 por seu presidente, Carsten Kengeter, que consiste na compra de ações do Deutsche Börse por um montante de cerca de 4,5 milhões de euros.

Dois meses depois, em fevereiro de 2016, Deutsche Börse e o britânico London Stock Exchange (LSE) anunciaram sua intenção de se fundir, uma informação que fez suas respectivas ações dispararem na Bolsa.

"Os investigadores examinam se existem indícios para uma suspeita de delito de informação privilegiada", informou o porta-voz do Deutsche Börse, assegurando que Kengeter "sempre foi transparente sobre a operação de compra de ações".

