Presidente da Opep diz que mercado reage bem à redução da oferta

Doha 08/02/2017 | 05h12

O presidente da Opep, Mohamed Saleh al-Sada, afirmou nesta quarta-feira que o mercado de petróleo "reage bem" à redução da oferta dos principais produtores.

"Acredito que o mercado reage bem e vocês podem ver a queda da oferta", declarou Sada, ministro da Energia do Catar, à imprensa em Doha.

Os dois acordos para limitar a oferta anunciados pela Opep no fim de 2016, um dentro do cartel e outro com seus sócios, incluindo a Rússia, entraram em vigor no dia 1 de janeiro.

Os acordos preveem uma redução da oferta de 1,8 milhão de barris diários.

O objetivo da redução da oferta é reequilibrar o mercado, mas o aumento dos preços provocado pelos acordos faz com que a exploração de algumas jazidas de petróleo de xisto nos Estados Unidos volte a ser rentável.

dh/fp