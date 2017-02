Prefeitura manda Guarda Municipal apoiar segurança no HU

Saúde e Segurança 08/02/2017 | 20h52 Atualizada em

A Guarda Municipal de Florianópolis passou a apoiar a segurança na Emergência do Hospital Universitário da UFSC nesta quarta-feira (08). Segundo a prefeitura, o apoio se dará até que a greve dos servidores da Saúde Municipal termine e os atendimentos nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) voltem ao normal.

O pedido foi feito pela administração do hospital ao gabinete do vice-prefeito João Batista Nunes, na manhã desta terça-feira (07). Com a redução brusca no volume de pacientes atendidos nas unidades municipais, o HU teve um aumento de 30 a 40% no número de atendimentos – o que obrigou a direção a fechar a emergência em alguns momentos do dia, por causa da superlotação.

Nas últimas duas semanas, foram registrados dois episódios de violência contra funcionários do hospital.

— Como temos muitos atendimentos, priorizamos aqueles em código vermelho, amarelo e laranja de emergência. Os demais perdem a paciência com a espera e a agressão acaba ocorrendo — explicou o gerente administrativo do HU, Paulo Peixoto Portella.

Diante do problema, o vice-prefeito entrou em contato com a secretária de Segurança e Gestão no Trânsito, Maryanne Mattos, que fará a escala dos agentes que atuarão na unidade enquanto perdurar esta situação.