Prefeita de Bombinhas assume a presidência da Amfri

Política 10/02/2017 | 12h39 Atualizada em

A prefeita de Bombinhas, Ana Paula da Silva (PDT), foi eleita presidente da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí-Açu (Amfri). O mandato é de um ano, com direito à reeleição.

O prefeito de Camboriú, Elcio Kuhnen (PMDB), é o primeiro vice-presidente, e o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PSB), o 2º vice-presidente. A eleição da diretoria da Amfri, na primeira reunião do ano, marcou também o retorno de Balneário Camboriú à entidade após cinco anos.

Esta é a segunda vez que Paulinha assume a presidência da Amfri. A prefeita de Bombinhas já foi responsável pela associação em 2014.

Convidados

O prefeito de Brusque, Jonas Paegle (PSB), o vice, José Ari Vequi (PMDB) e o presidente da Câmara de Vereadores, Jean Pirola (PP), participaram da reunião da Amfri como convidados. Brusque participa da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (Amvi), mas há um movimento de aproximação com as cidades da foz.