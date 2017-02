Preço dos alimentos sobe em janeiro, segundo índice da FAO

Paris 02/02/2017 | 15h02

Os preços dos alimentos aumentaram em janeiro, impulsionados pelo açúcar e pelos cereais e apesar do abastecimento regular dos mercados mundiais, informou nesta quarta-feira a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO).

Em janeiro, o índice elaborado pela organização foi 173,8, seu nível mais elevado em quase dois anos e representa um aumento de 2,1% com relação a dezembro e de 16,4% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O aumento mais importante foi o do preço do açúcar (+9,9% em um mês), provocado pela oferta menor em Brasil, Índia e Tailândia.

Os cereais tiveram alta de 3,4% desde dezembro e alcançaram o maior nível em seis meses, consequência do aumento do trigo, do milho e do arroz.

O índice de preços também leva em conta os intercâmbios comerciais para seguir a evolução dos cinco principais grupos alimentícios dos mercados mundiais.

Sediada em Roma, a FAO lembrou que seu índice de preços caiu em 2016 pelo quinto ano consecutivo. Paralelamente, a alta de janeiro representa a sexta elevação mensal consecutiva.

* AFP