Prazo de inscrição no Prouni termina nesta sexta-feira

Ensino Superior 03/02/2017 | 09h55 Atualizada em

Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado têm até as 23h59 desta sexta-feira para se inscreverem no Programa Universidade para Todos (ProUni). As inscrições podem ser feitas pela internet, no site do programa. O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima segunda-feira e o da segunda chamada, no dia 20 de fevereiro.

As instituições de ensino superior de Santa Catarina oferecem 14.193 bolsas pelo programa. Do total, 10.099 são para custeio de 100% das mensalidades durante todo o período do curso. As restantes 4.094 dizem respeito a bolsas de 50% sobre o valor mensal do curso.



Apenas pela Acafe, são oferecidas 3.839 bolsas integrais e 1.656 parciais para ampla concorrência e 163 bolsas integrais por meio de cotas. O ProUni usa as notas do Enem para selecionar os bolsistas. Cada curso exige uma nota mínima do candidato no último exame. Há cursos, inclusive, cujas mensalidades ultrapassam R$ 3 mil.

Pré-requisitos para inscrição

- Ter participado do Enem de 2016 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas e nota na redação que não seja zero;

- Renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa para bolsas integrais, ou de até três salários mínimos por pessoa para bolsas parciais;

- Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, ou em rede particular como bolsista integral;





- Não ter diploma de curso superior ;







- Ser pessoa com deficiência e professor da rede pública que integrem o quadro permanente da instituição de ensino.





* Diário Catarinense com informações da Agência Brasil

Leia também:

Entenda o funcionamento do ensino médio integral em SC, que está com matrículas abertas até 6 de fevereiro



Novo período de matrículas na rede estadual vai até 6 de fevereiro



Pais e escolas apostam no xadrez para desenvolver habilidades nas crianças