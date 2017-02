Praia do sonho é opção para quem procura lugar pacato para passar as férias 

DC PELAS PRAIAS 07/02/2017 | 04h05 Atualizada em

Na segunda-feira pela manhã, uma menina pedalava de biquíni em uma bicicleta enferrujada, com freio de pé. Enquanto isso, um rapaz jogava pedaços de pau para três cachorros apanharem. Um pouco mais adiante, um senhor pescava tranquilamente. Esse era o cenário sossegado que o #DCpelasPraias encontrou na Praia do Sonho, em Palhoça.

– Sempre foi muito tranquilo, mas tenho notado recentemente que a praia tá enchendo mais, que tá vindo mais turista. Tem muita gente aqui que tá estranhando, mas eu acho legal – diz Julia Losankas, de 15 anos.

Ela veraneia na Praia do Sonho desde a infância.



– Gosto de andar de bicicleta de manhã, vir pra praia. Geralmente passo uns 15 dias aqui, não gosto de ficar muito tempo porque é tranquilo até demais – brinca a estudante.

Passeio de barco

José Júlio da Silveira Filho faz passeio de barco Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

A areia é muito fofa e as águas são calmas e raramente há correntes de retorno, o que atrai famílias com crianças pequenas. Quem olha em direção ao mar vê o extremo sul de Florianópolis. E quem quiser ver de perto pode fazer um passeio de barco saindo do Sonho. Por R$ 20, o mané José Júlio da Silveira Filho, o Zezinho (foto), leva você para um rolê para observar as ruínas da fortaleza na Ilha de Araçatuba, o farol construído em 1861 e a praia de Naufragados.

Ruínas da fortaleza na Ilha de Araçatuba é um dos pontos que podem ser observados no passeio de barco Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

O trajeto dura cerca de 40 minutos. Por R$ 40, é possível ficar em Naufragados para passar o dia e combinar o horário da volta. Vale o passeio!Agendamentos e mais informações pelos telefones (48) 99619-4046 e 98486-6980.



Australiano Jason reclama da infraestrutura do local Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

O australiano Jason, que brincava com os cachorros, só reclamou da infraestrutura da praia, que ele acredita deixar a desejar. A praia do Sonho é linda, mas de fato é pacata. Os restaurantes próximos estavam fechados – um deles tinha uma placa indicando que os dias de abertura são de sexta a domingo. Na vizinha Ponta do Papagaio, encontramos mais opções.

Acessibilidade

Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

Há lixeiras em toda a orla e saquinhos plásticos. Há também banheiros químicos espalhados pela orla. Pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção podem usar a cadeira anfíbia para aproveitar o banho de mar – basta solicitar no posto dos guarda-vidas. Para estacionar, os visitantes devem deixar o carro na rua ou em pequenas entradas próximas à praia.



Balneabilidade

Com exceção do relatório divulgado na última sexta-feira, a Praia do Sonho estava própria para banho em todos os divulgados pela Fatma. O resultado é decorrente das fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias, que aumentaram o número de pontos impróprios em várias cidades catarinenses. A dica para os banhistas é evitar entrar no mar em locais próximos às saídas pluviais e de rios.



