Pouso Redondo deve receber pelo menos 10 câmeras de segurança

Monitoramento 08/02/2017 | 20h20 Atualizada em

Pouso Redondo, no Vale do Itajaí, deve receber em breve a instalação de pelo menos dez câmeras de segurança. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira pelo secretário de Estado da Segurança Pública, César Augusto Grubba, durante uma audiência com uma comitiva do município. Os equipamentos integram a ação do projeto Bem-Te-Vi, cujo convênio foi assinado na ocasião.

Durante o encontro, Grubba afirmou que o projeto não solucionará todos os problemas de segurança da cidade, mas "será de extrema importância", já que, segundo o secretário, as câmeras serão uma ferramenta de apoio ao trabalho policial.

— Santa Catarina segue uma tendência mundial. Estamos investindo forte também para um redimensionamento da infraestrutura com a utilização de redes multimídia, em fibra óptica e câmeras de alta definição, e tudo a um menor custo operacional — justificou Grubba.

Ainda durante a audiência, o secretário e demais autoridades, como o prefeito de Pouso Redondo, Oscar Gutz (PDT), trataram sobre a construção do Complexo de Segurança do município, orçado em cerca de R$ 1,1 milhão. A nova estrutura, que será construída em um terreno de 800 metros quadrados cedido pelo município terá espaço para a PM, uma delegacia e um posto do Detran.

Para o início das obras é preciso que o projeto arquitetônico seja finalizado para abrir a licitação. A previsão é que, passada essa etapa, os trabalhos sejam finalizados no prazo de um ano.



Leia também:

Complexos de segurança chamam atenção em cidades pequenas de Santa Catarina