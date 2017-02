Possível volta e infinita ostentação: Floyd Mayweather agora 4.0 

Lutas 24/02/2017 | 11h34 Atualizada em

Um dos nomes mais expressivos e polêmicos da história do boxe completa 40 anos nesta sexta-feira. Floyd Mayweather Jr, ícone da nobre arte e um dos maiores astros do esporte nos últimos tempos está aposentado dos ringues, mas segue relevante no mundo esportivo e, de quebra, flerta com um retorno surpreendente às lutas contra um rival que significa multiplicar aquilo que ele mais gosta de ostentar na vida: dinheiro.

Com as luvas penduradas desde setembro de 2016, Mayweather, reconhecido como o melhor boxeador de sua geração, soma um cartel invicto no boxe. São 49 vitórias em 49 lutas. Talvez, por uma coincidência ou simplesmente por estratégia, o número 50 parece possível, claro, pelo preço certo. O americano já especulou retornos contra o rival Manny Pacquiao e atualmente promove uma possível superluta com o campeão dos leves do UFC, Conor McGregor. O acordo parece esbarrar nos interesses do UFC em liberar Conor, um lutador de MMA, para subir ao ringue.



A comemoração das quatro décadas de Floyd Mayweather não poderia ser diferente do estilo do lutador. Ele vai comemorar a data em uma mega festa em Hollywood, Califórnia (EUA), com direito a presença de personalidades como Justin Bieber e Mariah Carey.

Floyd foi nove vezes campeão mundial, em inúmeras categorias diferentes. Seu apego ao dinheiro e desempenho extraordinário dentro do ringue fazem dele um dos maiores nomes da história do esporte. Seu império ainda conta com a Mayweather Promotions, promoção de boxe com seu nome. Na internet, ele continua a movimentar multidões com sua ostentação. Para um "quarentão", que está aposentado do esporte, Floyd Mayweather vai "muito bem, obrigado". Mas, assim como ele sempre diz, sempre "pode melhorar com aposta certa".

Nome: Floyd Mayweather Jr

Idade: 40

Cartel 49 vitória - 0 derrotas

?Títulos: Nove vezes campeão mundial em quatro categorias diferentes: super-pena, leve, meio-médio e médio-ligeiro / Medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta-1996 / Eleito Melhor Lutador do Ano - (2002 e 2006), Melhor Atleta do ano (2004)

Fortuna: Estima-se que a fortuna de Floyd Mayweather Jr seja equivalente a US$ 1 bilhão (cerca de R$ 3 bilhões)