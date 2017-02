Porzingis cita falta de confiança no elenco do Knicks

Má fase 08/02/2017 | 13h18 Atualizada em

Porzingis é um dos poucos motivos para comemorar do Knicks na temporada Foto: Nathaniel S. Butle / NBAE via Getty Images/AFP

A fase do New York Knicks não é boa dentro das quadras, mas tudo parece ser reflexo do que ocorre nos vestiários. Não há qualquer união do elenco e, pelo visto, resolver isto é a prioridade do presidente Phil Jackson. Por isso, há o desejo de trocar Carmelo Anthony — visto como talentoso, mas egoísta.

Nesta terça-feira, um dia depois da derrota para o Los Angeles Lakers no Madison Square Garden, o pivô letão Kristaps Porzingis, principal estrela ascendente do elenco, confirmou que não há um bom clima de grupo — e citou a falta de confiança como um dos problemas.

— É como se fosse cada um por si muitas vezes. Nos dois extremos na quadra — declarou, em entrevista à ESPN.



Carmelo tem uma cláusula no contrato que o impede de ser trocado sem sua autorização. Além disso, em caso de troca, o salário sobe em 15%. Mesmo assim, o ala teria aceitado a ideia de ir para um time mais competitivo — Cleveland Cavaliers, Boston Celtics e Los Angeles Clippers foram contatados, mas nenhum negócio foi fechado.