Policial militar é espancado no Centro de Florianópolis

Segurança 19/02/2017 | 22h42 Atualizada em

Um policial militar foi espancado por volta das 21h deste domingo na Avenida Hercílio Luz, no Centro de Florianópolis. O sargento José Ricardo trabalha no Albergue Municipal e sofreu ferimentos na cabeça e foi levado para o Hospital Celso Ramos com traumatismo craniano leve. Ele também teve os dentes quebrados.

Segundo informações preliminares, ele teria repreendido um homem que vandalizou algumas lixeiras na rua. Depois disso, foi agredido pelo suspeito. A PM prendeu o rapaz que fez as agressões. Ele também estava ferido e foi levado para o hospital.

O sargento está consciente, segundo o comandante do 4º Batalhão da PM, tenente-coronel Marcelo Pontes. Três viaturas da PM estão em frente ao hospital na noite deste domingo.

Com informações de Diogo Vargas