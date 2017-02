Policiais fazem manifestação a favor da aposentadoria especial em Florianópolis

Moacir Pereira 09/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Passageiros que passaram nesta quarta pelo Aeroporto Hercílio Luz foram tomados de surpresa com a manifestação dos policiais civis, rodoviários, estaduais e federais, a favor da aposentadoria especial e contra mudanças previstas na PEC 287/2016. Os cerca de 60 policiais distribuíram panfletos contendo dados sobre a atividade e pedindo apoio da população.

Deboche

O secretário da Casa Civil, Filipe Mello, está escandalizado não apenas com a total desobediência doSintrasem e dos servidores com duas decisões da desembargadora Vera Copetti, mas sobretudo com a chacota dos grevistas, que na praça ao lado do Tribunal de Justiça negaram-se a respeitar o Poder Judiciário e agora fazem até músicas contra a Justiça Catarinense. Desobediência judicial é crime. Continuarão impunes?

Laranja no Ipuf

Credite-se ao repórter Hyury Potter o furo da nomeação da assistente social Iracema Wolan, para a presidência da Fundação Municipal do Meio Ambiente(Floram). Em elogiável trabalho de reportagem revelou que Wolan foi candidata-laranja do PHS à Câmara da Palhoça em 2016. Inteirado da denúncia, o prefeito Gean Loureiro assinou a exoneração da presidente.

