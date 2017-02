Polícia prende suspeitos de planejar atentados na França

Terrorismo 10/02/2017 | 09h10 Atualizada em

A polícia francesa prendeu três pessoas e apreendeu uma adolescente de 16 anos, nesta sexta-feira, suspeitos de preparar um atentado em Montpellier, no sul do país. De acordo com as investigações, eles foram detidos por comprar propanona, um líquido que pode ser utilizado para fabricar artefatos explosivos.



A adolescente foi localizada nas redes sociais depois de expressar a vontade de viajar para a Síria ou o Iraque e, em seguida, cometer um ataque na França.

Durante as revistas, a polícia encontrou TATP — um explosivo artesanal potente, mas muito instável, e muito apreciado pelos radicais —, propanona, água oxigenada, seringas e luvas de proteção.

Leia mais

Trump afirma que respeitará a política de "uma só China"

Justiça pede prisão preventiva de ex-presidente do Peru no caso Odebrecht

Centenas de baleias morrem encalhadas na costa da Nova Zelândia



A França se encontra em estado de emergência desde os atentados de 2015 e 2016 e continua enfrentando uma ameaça terrorista elevada, segundo as autoridades.

Na última semana, um egípcio de 29 atacou, com um facão em cada mão, os militares da galeria do Carrossel do Museu do Louvre, em Paris, aos gritos de "Allahu Akbar" (Alá é grande em árabe).