Polícia Civil vai construir nova delegacia na área do antigo presídio de Balneário Camboriú

Segurança 17/02/2017 | 10h57 Atualizada em

Foto: Lucas Correia / Agencia RBS

Depois de muitas idas e vindas, a Polícia Civil desistiu de uma permuta de terrenos com a prefeitura para construir uma nova delegacia em Balneário Camboriú. O problema foi a diferença entre o valor do terreno que abriga a delegacia e o antigo presídio da Rua Inglaterra _ avaliada em R$ 12 milhões _, e a área que a prefeitura pretendia doar em troca, na Avenida das Flores _ que custa a metade do preço.



O plano agora é tocar o projeto de uma nova sede para a Polícia Civil no mesmo terreno da Rua Inglaterra, o que demandará novas consultas ao Conselho da Cidade, que era contrário à construção naquele local. O principal problema apontado era a falta de mobilidade, algo que a Polícia Civil pretende resolver com um bom espaço de estacionamento no novo prédio.



A demora no projeto por pouco não fez com que a cidade perdesse os recursos para a nova delegacia. O orçamento inicial era de R$ 8 milhões. Passou para R$ 6 milhões, e agora não se sabe ainda ao certo quanto há em caixa.



O delegado regional David Tarcísio Queiroz de Souza se reuniu esta semana com o delegado geral, Arthur Nitz, para conversar sobre o estado de abandono da delegacia. Quer uma reforma urgente, com troca de telhado, pequenos reparos e construção de um banheiro para deficientes.



O orçamento da obra é de R$ 210 mil, um dinheiro que a polícia não tem.Caso não consiga levantar os recursos, o delegado pretende alugar temporariamente um novo espaço.