PM prende homem com 1 mil comprimidos em Balneário Camboriú

Segurança 25/02/2017 | 18h41 Atualizada em

A Polícia Militar (PM) apreendeu cerca de 1 mil comprimidos de ecstasy, LSD, dinheiro, celulares e um veículo na tarde deste sábado em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense. A ação, feita pelos policiais do 12º Batalhão, ocorreu por volta das 13h na Avenida Marginal Leste, no bairro São Judas Tadeu. Além das drogas e objetos encontrados, um homem de 28 anos foi preso em flagrante.

Segundo informações, a PM abordou um Gol com placas de São José, na Grande Florianópolis. Com o suspeito, identificado como Douglas Barbosa de Camargo, os policiais encontraram dois pacotes com aproximadamente 500 comprimidos de substância análoga à ecstasy, R$ 405 em dinheiro, dois celulares e cinco micropontos de LSD.

A polícia acredita que as drogas apreendidas seriam comercializadas em festas de carnaval em Balneário Camboriú e região. Após a prisão, os entorpecentes e o suspeito foram encaminhados para a delegacia.

Leia mais notícias:

Moradores bloqueiam SC-406 em protesto contra a violência em Florianópolis

Para polícia, ex-engenheiro da prefeitura de Balneário Camboriú foi vítima de execução