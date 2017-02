PM monitora morro por 30 dias e prende seis por tráfico em Biguaçu

Morro da Boa Vista 03/02/2017 | 17h46 Atualizada em

Após 30 dias de monitoramento no Morro da Boa Vista, em Biguaçu, a Polícia Militar prendeu seis pessoas em uma operação nesta sexta-feira de manhã. Drogas, dinheiro e até um simulacro de espingarda calibre 12 foram apreendidos.

A ação surgiu a partir de denúncias obtidas pela Agência de Inteligência do 24º Batalhão da PM sobre tráfico de drogas intenso no local. Segundo o comandante da 11ª Região da PM, coronel Araújo Gomes, os policiais obtiveram imagens e informações, além de apurarem o envolvimento dos traficantes com uma facção.

A partir disso, com o auxílio do Ministério Público, a PM conseguiu oito mandados de busca e apreensão da Justiça, que foram cumpridos nesta sexta. Entre as apreensões estavam porções prontas para o comércio de maconha, crack, cocaína e comprimidos de ecstasy. Foram presos quatro mulheres e dois homens.