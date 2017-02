PM espera liberação de oficial detido pela Deic em audiência na Justiça

Segurança 15/02/2017 | 10h58 Atualizada em

Detido na terça-feira após discutir com policiais civis numa coletiva de imprensa da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), o comandante da Polícia Militar em São João Batista, tenente Paulo Renato Farias, passou a noite no 12º Batalhão da PM, em Balneário Camboriú. Uma audiência de custódia às 14h, em Florianópolis, definirá se ele poderá ser liberado.



Caso a previsão de liberação se confirme, Farias retornará imediatamente ao posto de comando.



_ Após essa audiência ele volta ao quartel de São João Batista _ diz o comandante da 3ª Região da PM, coronel Cláudio Koglin.

Associações de delegados e da PM se manifestam sobre prisão



Descontente com a falta de comunicação sobre a ação de Deic na cidade durante a madrugada, o tenente pretendia participar da entrevista coletiva, mas foi impedido por policiais civis e entrou em uma discussão. Foi detido após se negar a assinar um termo circunstanciado.



A ação da Deic ocorreu para conter uma quadrilha de assaltos a caixas eletrônicos, e resultou em confronto entre policiais civis e bandidos. Três assaltantes morreram e um ficou ferido. Dois policiais civis foram atingidos por estilhaços de vidro, mas passam bem.



O comandante diz que a escolha do quartel de Balneário Camboriú para o oficial passar a noite foi por ¿razões de logística¿ e para cumprir as determinações da Justiça _ o batalhão tem melhor estrutura do que outras unidades na região.



A Polícia Militar está confiante na liberação do oficial pela Justiça.