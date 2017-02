PM é agredido em Florianópolis, acidente deixa dois mortos na BR-470 e mais três coisas para saber 

FIQUE LIGADO 20/02/2017 | 06h15 Atualizada em

1 - Policial militar é agredido no Centro de Florianópolis



Um policial militar foi agredido por um outro homem durante a noite deste domingo na Avenida Hercílio Luz, no Centro de Florianópolis. O sargento José Ricardo, que trabalha no Albergue Municipal, teria repreendido o suspeito que vandalizava algumas lixeiras na rua. O soldado sofreu ferimentos na cabeça e foi levado para o Hospital Celso Ramos com traumatismo craniano leve. Ele também teve os dentes quebrados. A Polícia Militar (PM) prendeu o rapaz suspeito de bater no PM. O homem também estava ferido e foi levado para o hospital.

2 - Torre do radar meteorológico do Oeste recebe última etapa de concretagem

Foto: Defesa Civil de SC / Divulgação

A obra da torre que abrigará o radar meteorológico do Oeste de Santa Catarina irá receber o último dos cinco pisos nesta semana. Segundo o coordenador regional da Defesa Civil da região, Clair Bazzi, a previsão é de que nesta segunda-feira os funcionários que trabalham na construção do equipamento concretem a laje do quarto piso. A torre, que tem 16,5 metros de altura, está sendo construída no bairro Desbravador, em Chapecó.

3 - Preso mais um suspeito de tiroteio com a Deic em São João Batista

Foto: Divulgação / Polícia Civil/RS

As polícias Civil do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina prenderam mais um homem suspeito de integrar a quadrilha que trocou tiros com a Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) na madrugada do dia 11 deste mês em São João Batista. Felipe Voltz Conceição, o Seco, foi preso em Novo Hamburgo (RS) na última quinta-feira.



4 - Casal morre em acidente entre dois carros na madrugada deste domingo em Gaspar

Duas pessoas morreram em um acidente na altura do Km 45 da BR-470, próximo ao acesso ao bairro Belchior Alto, em Gaspar, no Norte de SCm na madrugada deste domingo. O acidente ocorreu por volta das 5h20min. Um automóvel Fiesta com placas de Turvo colidiu com um Palio, de Blumenau. O motorista do Fiesta, Nilson Francisco Kreusch, 63 anos, e a passageira, Bernardete da Silva Rocha Kreusch, 58, morreram na hora. Os corpos de ambos ficaram presos às ferragens do veículo e foram retirados pelos bombeiros e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau.

4- PM é atingido com tiro de raspão na comunidade Novo Horizonte, em Florianópolis



Um policial do 22º Batalhão da Polícia Militar foi atingido com um tiro de raspão por homens na comunidade Novo Horizonte, no bairro Monte Cristo, parte Continental de Florianópolis, na noite de sábado. As informações ainda preliminares são de que uma guarnição fazia o policiamento na Rua José Machado Simas quando avistou dois homens e ordenou que eles encostassem no muro. Em seguida, um deles efetuou cerca de 10 tiros com uma pistola 9 milímetros, atingindo um disparo no joelho de um dos PMs.